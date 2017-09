Ajacied maakt na vijf maanden rentree: ‘Het was gewoon klote’

Daley Sinkgraven speelde maandagavond zijn eerste wedstrijd sinds 13 april, toen hij in actie kwam tegen Schalke 04 (2-0 winst). De verdediger annex middenvelder deed 61 minuten mee tegen Telstar en was blij om weer op het veld te staan.

“Gelukkig heb ik weer minuten gemaakt”, zei de 22-jarige linkspoot tegen FOX Sports. Hij had gehoopt dat hij sneller af zou zijn van zijn knieblessure, maar het herstel duurde langer dan verwacht en gehoopt: “De afgelopen maanden waren gewoon klote. Je denkt de hele tijd dat je er bijna bent. Het ging tijdens het trainen toch ineens weer niet goed.”

Daley Sinkgraven is terug hoor, mensen!🙈 Geplaatst door voetbalzone op maandag 25 september 2017

“Dan moet je weer naar de fysio. Dat zijn geen leuke dingen voor voetballers”, aldus Sinkgraven, die eraan toevoegde dat hij ervan baalt dat het zo slecht gaat met het eerste elftal, maar dat hij er het ‘volste vertrouwen’ in heeft dat Ajax het tij binnenkort weet te keren.

Sinkgraven maakte in de winter van 2015 voor zeven miljoen euro de overstap van sc Heerenveen naar Ajax en speelde tot dusverre zeventig wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij goed was voor één doelpunt en 11 assists. Hij heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot de zomer van 2019, met een optie op een extra seizoen.