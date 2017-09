Felle kritiek op Liverpool: ‘Ze hebben een Championship-verdediging’

Liverpool won zaterdag van Leicester City, maar kreeg toch weer twee doelpunten om de oren. The Reds hebben dit seizoen nu in tien wedstrijden, over alle competities, achttien doelpunten geïncasseerd en Joey Barton weet wel waar het aan ligt. De geschorste middenvelder stelt dat het simpelweg een kwaliteitsgebrek is.

“Liverpool is voorin geweldig, heeft een Champions League-aanval, maar ze hebben een Championship-verdediging”, aldus Barton tegenover talkSPORT. “Als je een team bouwt dat in de Premier League met de grote jongens mee moet kunnen doen, dan moet je ook kunnen verdedigen. Ik denk niet dat de spelers die zijn gekocht de juiste mentaliteit hebben ten aanzien van verdedigen.”

“Je kunt wel blijven zeggen dat het individuele fouten zijn of dat het zus of zo is, maar ze hebben gewoon niet de absolute wil om zich voor een bal te gooien, om zichzelf pijn te doen om goed te verdedigen. Dat verlangen moet je wel hebben om clean sheets te behalen”, aldus Barton, die lijkt te doelen op spelers als Joël Matip, Dejan Lovren, Ragnar Klavan en Joe Gomez. Liverpool gaat dinsdag op bezoek bij Spartak Moskou.