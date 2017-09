Pover Arsenal zwijnt en kruipt linkerrijtje binnen dankzij Lacazette

Arsenal heeft ook zijn derde thuiswedstrijd dit seizoen in de Premier League in winst weten om te zetten. Het team van Arsène Wenger maakte voor eigen publiek zeker geen grootse indruk tegen West Bromwich Albion, maar had uiteindelijk aan een dubbeslag van Alexandre Lacazette genoeg om de zege veilig te stellen: 2-0. Arsenal gaat the Baggies voorbij op de ranglijst en neemt nu een zevende plaats in; de achterstand op koploper Manchester City bedraagt zes punten.

West Brom verloor zijn laatste zes wedstrijden in het Emirates Stadium, maar het elftal van Tony Pulis toonde zich in de openingsfase allerminst onder de indruk van de entourage. Het bezoek hield de rijen achterin keurig gesloten en was na acht minuten spelen bijzonder dicht bij de openingstreffer toen Jay Rodriguez ontsnapte aan de aandacht van Shkodran Mustafi. De Engelse spits trof via de vingertoppen van Petr Cech echter de paal en had reden tot klagen, daar scheidrechter Robert Madley voorafgaand aan zijn doelpoging een overduidelijke overtreding van Mustafi in het strafschopgebied van de thuisploeg over het hoofd had gezien.

Arsenal imponeerde zeker niet, maar kwam na twintig minuten spelen toch op voorsprong. Alexandre Lacazette kon de bal in een leeg doel koppen, nadat Alexis Sánchez in eerste instantie nog de lat had geteisterd uit een vrije trap: 1-0. Het team van Wenger maakte echter ook na het doelpunt een povere indruk en kwam op slag van rust opnieuw zeer goed weg. Grzegorz Krychowiak ging over de linkerflank aan de wandel met het leder, waarna hij met een afgemeten voorzet bij de tweede paal Rodriguez wist te bereiken. Laatstgenoemde klopte Cech vervolgens met het hoofd, maar had de pech dat Nacho Monreal op de doellijn alsnog redding bracht voor Arsenal.

In de tweede helft probeerde Arsenal uit een ander vaatje te tappen, maar het ontbrak de Londenaren lang aan de benodigde creativiteit om een tweede treffer te forceren. Lacazette schoot vlak na de onderbreking nog wel rakelings over het doel van Ben Foster, maar daarna bleef het lang rustig voor zijn doel. Arsenal leek zo een lastige slotfase tegemoet te zien, maar slaagde er 23 minuten voor tijd alsnog in zijn voordelige marge te verdubbelen. Allan Nyom beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Aaron Ramsey, waarna Lacazette vanaf elf meter met zijn tweede goal van de avond voor de 2-0 tekende.