Braziliaan geeft toe: ‘Natuurlijk denk ik na over een terugkeer naar Barcelona’

Marlon Santos da Silva Barbosa, kortweg Marlon, maakte de afgelopen transferperiode op huurbasis de overstap van Barcelona naar OGC Nice. De 22-jarige centrumverdediger speelde sinds zijn komst van Fluminense vorig jaar slechts drie wedstrijden in de hoofdmacht van de Catalaanse club, maar Marlon hoopt nog altijd te slagen in Camp Nou.

Barcelona besloot de stopper voor twee jaar op huurbasis te stallen bij Nice, waarvoor hij in de Ligue 1 al tweemaal basisspeler was. "Natuurlijk denk ik na over een terugkeer naar Barcelona", vertelde hij maandag aan Cadena SER. "Op dit moment moet ik echter mijn best doen voor Nice. Ik kijk uit naar de kansen die ik hier ga krijgen. Er staat me een opwindend seizoen te wachten."

Barcelona bedong in augustus 2015 een eerste optie op Marlon, nam hem vorig seizoen op huurbasis over van Fluminense en besloot de optie tot koop in juni te lichten voor vijf miljoen euro. Hij kwam daardoor tot medio 2020 vast te liggen in het Camp Nou, maar gaat nu eerst twee seizoenen speelervaring opdoen bij Nice.