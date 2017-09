‘Borussia Dortmund is door Peter Bosz geïnjecteerd met het Ajax-gen’

Peter Bosz werd afgelopen zomer door Borussia Dortmund weggehaald bij Ajax en de trainer voldoet vooralsnog aan alle verwachtingen in Duitsland. Die Borussen maken indruk met frivool spel en zijn na zes competitiewedstrijden met zestien punten koploper in de Bundesliga. Berti Vogts komt in aanloop naar het Champions League-duel van dinsdagavond met Real Madrid dan ook superlatieven tekort voor de succesformatie van Bosz.

De oud-bondscoach van Duitsland stelt dat er in de Bundesliga voorlopig geen maat staat op Dortmund. "Het is een genot voor het oog om ze aan het werk te zien", schrijft hij in zijn column voor T-Online. Dortmund scoorde in zijn laatste drie competitieduels liefst veertien keer en hoefde zelf slechts één doelpunt te incasseren. "Het is op dit moment met afstand de beste ploeg van Duitsland."

"Het is schitterend hoe ze vanuit alle hoeken en standen vooruit spelen en met twee of drie passes tot een oplossing komen", vervolgt Vogts. "Dortmund is door Peter Bosz reeds geïnjecteerd met het Ajax-gen. Ze spelen het voetbal dat hij vorig seizoen in Nederland speelde. Borussia Mönchengladbach weet na de 6-1 nederlaag van afgelopen weekend nog steeds niet wat het precies fout heeft gedaan.”