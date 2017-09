Eto’o en Nasri blinken uit onder toeziend oog van Leonardo

Antalyaspor heeft zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Schorpioenen waren maandagavond met 3-0 te sterk voor Osmanlispor en de doelpunten werden gemaakt door Samuel Eto’o, Samir Nasri en Maicón. Antalyaspor staat nu met zes punten op een gedeelde dertiende plaats.

Antalyaspor versterkte zich in de zomer met relatief grote namen als Nasri, Jérémy Ménez, Johan Djourou, Maicón en William Vainqueur, maar in de eerste vijf speelronden werden er slechts drie punten gepakt en de leiding ontsloeg daarom afgelopen dinsdag Riza Calimbay. Onder ad-interim Ferdan Ramanli is de eerste driepunter nu dus binnen en hij zal een dezer dagen het stokje overdragen aan Leonardo. De Braziliaan zat maandag al in het stadion.

Eto’o opende na vijf minuten de score in de eigen Antalya Arena: de Kameroener mocht na een overtreding op Ondrej Celustka aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout. Nasri verdubbelde later met een fraaie boogbal de marge en daardoor ging Antalyaspor met een goed gevoel rusten. Na de pauze werd er nog één keer gescoord, door Maicon. Antalyaspor sloot het duel door een rode kaart voor Yekta Kurtulus nog wel met tien man af.