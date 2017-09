‘Crisis compleet bij Crystal Palace: recordaankoop zwaar geblesseerd’

Roy Hodgson kan voorlopig geen beroep doen op Christian Benteke. De aanvaller raakte zaterdag in het met 5-0 verloren thuisduel met Manchester City geblesseerd aan de knie en ligt er volgens de Engelse media zes tot acht weken uit.

Crystal Palace heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar het is wel zeker dat de 26-jarige Benteke maandag een scan heeft ondergaan en dat the Eagles snel met een statement zullen komen. Benteke, 33-voudig international van België, maakte tot dusverre 17 doelpunten in 46 officiële wedstrijden.

De Daily Mail meldt dat Crystal Palace vanwege de blessure van Benteke op zoek gaat naar een transfervrije spits en Rickie Lambert schijnt de topkandidaat te zijn. Hodgson kan overigens ook al niet beschikken over Connor Wickham, die nog niet fit is nadat hij een knieblessure had opgelopen.