‘Hij blijft hier, want Man City heeft veel geld in hem geïnvesteerd’

Raheem Sterling gaat Manchester City niet verlaten. Josep Guardiola bevestigde begin september al dat Arsenal in de transferperiode naar de aanvaller heeft geïnformeerd, maar de manager benadrukt nu dat hij Sterling niet kwijt wil.

“Raz blijft hier. De club vertrouwt op hem en daarom hebben we ook zoveel geld in hem geïnvesteerd. De spelers die we hebben, blijven. Als ze weg willen, dan gaan ze weg, maar Sterling wil blijven. Als spelers willen vertrekken, dan moeten ze dat eerst aan de voorzitter vragen, maar er is nul kans dat Raheem Sterling gaat vertrekken”, aldus Guardiola.

De 22-jarige Sterling is voortvarend aan het seizoen begonnen, want de linksbuiten maakte in de Premier League vijf doelpunten in vijf wedstrijden. In totaal staat hij op 26 treffers en 31 assists in dienst van the Citizens. Het contract van Sterling loopt overigens nog tot 2020 door, een verbintenis die Arsenal dus wilde afkopen.

Ze hebben mij gesproken en ik zei ‘absoluut, niet, absoluut niet”, zei Pep tweeënhalve week geleden. “Er is niet één procent kans dat we Raz gaan ruilen, want ik heb veel vertrouwen in hem’. De enige deal die ze wilden sluiten, was cash. Uiteindelijk is Alexis Sánchez bij Arsenal gebleven en wat er in de winter gaat gebeuren, weet ik niet. Soms gaat iets door en soms niet.”