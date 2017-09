‘Cavani zette kwaad bloed bij Neymar: ‘Denk jij dat je Messi bent?’’

Een persoonlijke vete tussen Edinson Cavani en Neymar houdt de gemoederen op dit moment flink bezig in Frankrijk. Het duo botste ruim een week geleden in het competitieduel van Paris Saint-Germain met Olympique Lyon en volgens El País botert het vanaf het moment dat Neymar neerstreek in het Parc des Princes al niet tussen de twee.

De Spaanse ochtendkrant claimt maandag dat Neymar na zijn komst van Barcelona voor 222 miljoen euro op zeer merkwaardige wijze werd verwelkomd door Cavani in de kleedkamer van PSG. "En wie is dit? Denk jij dat je Lionel Messi bent?", zou de Uruguayaanse centrumspits zijn nieuwe teamgenoot hebben toegeroepen.

Onduidelijk is in welke context Cavani die opmerking plaatste, maar het zou vanaf de eerste dag voor een gespannen sfeer hebben gezorgd in de kleedkamer van PSG. Ofschoon Neymar fantastisch uit de startblokken is geschoten bij zijn nieuwe club met vijf doelpunten en net zoveel assists in zijn eerste zes optredens, kwam de Braziliaanse balvirtuoos halverwege september in de wedstrijd tegen Lyon in opspraak nadat hij met Cavani in discussie ging over een strafschap.