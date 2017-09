Klopp bewondert Oranje-international: ‘Een goede, erg goede speler’

Liverpool gaat dinsdagavond op bezoek bij Spartak Moskou en komt bij een overwinning op vier punten uit twee Champions League-speelronden. De formatie van Jürgen Klopp geldt als de favoriet voor het treffen in Rusland, maar de manager waakt voor onderschatting.

“Spartak is een erg sterke en ervaren ploeg die vorig seizoen zeer succesvol was. Ze hebben dit seizoen wat problemen gehad met blessures en dan wordt het voor ieder team moeilijk. Het is een voetballende ploeg met ervaring, dus we zullen er klaar voor moeten zijn. Het wordt moeilijk om er te winnen”, zo wordt Klopp geciteerd door Engelse media.

De Duitser hoeft zijn verdedigers waarschijnlijk niet te waarschuwen voor Quincy Promes, want de aanvaller kampt met een heupblessure en deed zaterdag ook al niet mee tegen Anzhi Makhachkala (2-2). “Hij is een goede speler, een erg goede speler”, zo reageerde Klopp op de vraag of hij interesse heeft om de 25-jarige Promes over te nemen van Spartak.

“Meer valt er niet over te zeggen. Wij hebben al heel veel goede spelers. Promes is erg goed in de één-tegen-één-situatie en is snel, dus als hij er niet bij is, is dat een aderlating voor Spartak. Maar hij is niet de enige goede speler van Spartak. We hebben Spartak geanalyseerd zonder Promes in het team omdat hij er de vorige keer (tegen Anzhi, red.) ook niet bij was”, aldus Klopp. Promes maakte tot dusverre 52 doelpunten voor Spartak.