Van Bronckhorst realistisch: ‘Soms vraagt een tegenstander om een aanpassing’

Feyenoord is dinsdagavond in het uitduel met Napoli in de Champions League uit op eerherstel, nadat het zijn eerste wedstrijd in de groepsfase twee weken geleden tegen Manchester City kansloos verloor. De Rotterdammers beleefden afgelopen weekeinde in de Eredivisie een beroerde generale repetitie tegen NAC Breda en trainer Giovanni van Bronckhorst is zich dan ook bewust van de underdogpositie van zijn elftal.

Feyenoord ging afgelopen zaterdag in de eigen Kuip met 0-2 onderuit tegen NAC. Het betekende voor de ploeg van Van Bronckhorst alweer de derde nederlaag in zijn laatste vier wedstrijden in alle competities. "Wij zijn niet de favoriet, zo eerlijk moet je zijn", wordt de oefenmeester daags voor het treffen met Napoli op een persconferentie geciteerd door RTV Rijnmond. "Zij zijn in Italië erg sterk. Wij moeten ons wapenen."

Ofschoon Van Bronckhorst weet dat een stunt nooit uit te sluiten valt, erkent hij de kwaliteiten van de Italiaanse opponent. De coach laat zijn elftal doorgaans spelen in een 4-3-3-systeem, maar mogelijk wijkt hij daar dinsdag in Stadio San Paolo vanaf. "Dat is goed mogelijk. Soms vraagt een tegenstander om een aanpassing", weet hij. "Napoli speelt mooi positiespel. Ik kijk daar graag naar. Maar morgen is het de tegenstander en gaan wij het ze moeilijk maken."

Extra aandacht zal bij Feyenoord ongetwijfeld uitgaan naar Dries Mertens, die in het verleden in de Eredivisie te bewonderen was als speler van FC Utrecht en PSV. Na zijn transfer naar Italië in 2013 maakte hij een heuse metamorfose door. "Wij kenden hem als buitenspeler, nu is hij één van de betere spitsen", legt Van Bronckhorst uit. "Behendig, snel, hij past hier."