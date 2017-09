‘KNVB wil Ziyech-scenario voorkomen en benadert Amrabat officieel’

Sofyan Amrabat debuteerde in maart van dit jaar in een vriendschappelijke wedstrijd voor de nationale ploeg van Marokko, maar hij kan vanwege zijn dubbele nationaliteit ook voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal kiezen. FOX Sports weet maandagavond te melden dat de middenvelder van Feyenoord zelf nu ook officieel benaderd is door de KNVB.

Amrabat kwam uit voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen van zowel Marokko als Nederland, maar speelde zijn eerste A-interland een half jaar geleden voor het eerste land. Het betrof echter een vriendschappelijk duel met Tunesië, waardoor hij in de toekomst alsnog voor Oranje zou kunnen spelen. De 21-jarige Feyenoorder zal dan wel zelf de wereldvoetbalbond FIFA een brief moet schrijven met het officiële verzoek om voor een ander land te mogen uitkomen.

Onbekend is of Amrabat zelf openstaat voor een switch, maar bij de KNVB is men recentelijk dermate onder de indruk geraakt van de dynamische middenvelder dat hij nu officieel benaderd zou zijn. Door hem speelminuten te geven in een officiële wedstrijd, zou de voetbalbond voorkomen dat de rechtspoot, net als eerder onder anderen Ajax-middenvelder Hakim Ziyech, verloren zou gaan aan de nationale ploeg van Marokko.

Ruud Gullit sprak zondagavond bij Ziggo Sport over de kwestie. "Hij kan voetballen, maar zit in een lastig parket", zei de assistent-trainer van bondscoach Dick Advocaat. "Bij de KNVB houden ze hem al langer in de gaten, maar je kunt toch geen speler selecteren alleen zodat hij voor Nederland kiest? Dat kan toch niet?"