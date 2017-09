AC Milan breekt contract open: jaarsalaris van drie miljoen euro

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, kortweg Suso, heeft zijn tot medio 2019 doorlopende contract met drie seizoenen verlengd. De 23-jarige rechtsbuiten ligt nu dus tot de zomer van 2022 vast bij AC Milan, zo communiceren i Rossoneri.

Het jaarsalaris van Suso is naar verluidt verhoogd naar drie miljoen euro en er zou ook een gelimiteerde transfersom van vijftig miljoen in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Suso staat sinds de winter van 2015 onder contract bij Milan en werd in 2016 nog een half jaar verhuurd aan Genoa. Suso groeide sinds zijn terugkeer in het San Siro uit tot een belangrijke pion voor de roodzwarten.

De voormalig jeugdinternational van Spanje was tot dusverre goed voor 10 doelpunten en 16 assists in 55 officiële wedstrijden en speelde zich daarmee in de kijker van clubs als Napoli, AS Roma en Internazionale, zo bevestigde Suso begin september in een interview met de Italiaanse pers.

“Mijn zaakwaarnemer praat met de club en alles lijkt de juiste kant op te gaan. Internazionale, AS Roma en Napoli wilden mij hebben, ja, dat kan ik wel bevestigen (…) Ik ben niet te koop, Milan zal mij zelfs niet voor tachtig miljoen euro willen verkopen en ik ben dicht bij een contractverlenging”, sprak Suso. Er is nu dus een definitief akkoord bereikt.