Ajax realiseert recordomzet van 118,2 miljoen euro

Ajax heeft over het boekjaar 2016/17 een nettowinst geboekt van 49,5 miljoen euro, zo maken de Amsterdammers maandagavond bekend. De netto-omzet is daarnaast met 24,8 miljoen gestegen naar 118,2 miljoen euro en dat is een nieuw clubrecord.

Ajax communiceert dat de forse omzetstijging een gevolg is van de sportieve prestaties in de Europa League, waarin Ajax de finale verloor van Manchester United. Het eigen vermogen van de club bedraagt 158,9 miljoen euro en dat is 64,6 procent van het balanstotaal.

Ajax laat verder weten dat men voor het boekjaar 2017/18 een negatief operationeel resultaat verwacht omdat men er niet in is geslaagd om zich te plaatsen voor Europees voetbal. “De transferresultaten rechtvaardigen een verwachting van een bescheiden positief nettoresultaat”, zo valt er in het persbericht te lezen.