Ernstige knieblessure houdt Botteghin maanden aan de kant

Feyenoord moet het zeker tot na de winterstop doen zonder Eric Botteghin. Dat meldt de regerend landskampioen maandag via de clubkanalen. De Braziliaanse verdediger heeft een kruisbandblessure opgelopen aan zijn linkerknie, zo is gebleken uit onderzoek in het ziekenhuis. Botteghin liep de blessure zaterdag op in het duel met NAC Breda (0-2) in De Kuip.

Botteghin speelde de wedstrijd tegen NAC wel helemaal uit, maar hij blijkt niet ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen. Eerder op maandag werd al bekend dat hij het Champions League-duel met Napoli van dinsdagavond in Italië moet laten schieten vanwege knieklachten. Maandag werd de mandekker onderzocht in het ziekenhuis en bleek de blessure ernstiger dan verwacht.

Botteghin mist de komende maanden belangrijke wedstrijden, waaronder alle groepsduels in de Champions League. Dat betekent een flinke aderlating voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Botteghin is een vaste waarde in het team van de regerend landskampioen en was vorig seizoen een van de uitblinkers bij Feyenoord. Dit seizoen kwam hij tot acht wedstrijden in alle competities.