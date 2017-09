‘Het is te vroeg om Man City te vergelijken met mijn Barcelona en Bayern’

Weinig ploegen draaien op dit moment beter dan Manchester City. Deze maand boekte het elftal van Josep Guardiola ruime zeges op Liverpool (5-0), Feyenoord (0-4), Watford (0-6) en Crystal Palace (5-0) en daardoor zijn de verwachtingen voor het duel met Shakhtar Donetsk van dinsdagavond ook hooggespannen. Guardiola rekent zich echter niet rijk en benadrukt dat Manchester City nog niets heeft gewonnen.

De oefenmeester waakt voor voortijdig optimisme, al merkt hij dat zijn spelers niet naast hun schoenen lopen. "De meeste spelers weten dat het pas september is", vertelt hij op de persconferentie voor het treffen met Shakhtar. "De afgelopen jaren is Manchester City altijd goed begonnen aan het seizoen, maar we leven van wedstrijd tot wedstrijd en we zijn gefocust op alle competities. Vorig seizoen waren er ook lachende gezichten bij de club. Dat is makkelijk als je wint."

"Jullie (de pers, red.) observeren de boel en roepen dat het goed gaat, omdat we winnen. Dat moeten we dus blijven doen. Dat is het geheim", legt Guardiola uit aan Sky Sports. Het is de Spanjaard gelukt om Manchester City naar zijn ideaalbeeld te laten voetballen en de resultaten mogen er dit seizoen zijn. Toch wil hij nog niet de vergelijking trekken met zijn ploegen bij Barcelona en Bayern München, als hem daarnaar wordt gevraagd. "Het is daar te vroeg voor."

"Ik werk nu met spelers die ik voorheen niet had, en voorheen had ik spelers die ik nu niet heb", benadrukt Guardiola. "Dat maakt het voor mij lastig vergelijken. Bij Barcelona en Bayern München was het makkelijk om onze ideeën over voetbal te verdedigen, omdat we veel prijzen pakten. Hier wonnen we helemaal niets en daar worden we op beoordeeld. Jullie eisen prijzen, geen aanvallend voetbal. Daar gaat het om en daar moet je wedstrijden voor winnen."