Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Napoli - Feyenoord

Feyenoord heeft wat goed te maken na de nederlagen tegen Manchester City, PSV en NAC Breda. De Rotterdammers hopen dat dinsdagavond tegen Napoli te doen, in de tweede speelronde van de groepsfase van de Champions League. Opta blikt vooruit op het duel in Stadio San Paolo.

o Napoli won in Europees verband pas één keer van een Nederlandse tegenstander. I Partenopei waren in december 1969 met 1-0 te sterk voor Ajax en sindsdien werden er vijf nieuwe duels met Nederlanders niet in een winstpartij omgezet.

o Feyenoord verloor twee van de drie uitwedstrijden in de Champions League tegen Italiaanse tegenstanders en slaagde er bovendien niet in om daarin een clean sheet te behalen.

o Napoli verloor in het huidige kalenderjaar al zijn Champions League-wedstrijden, exclusief kwalificatieduels. Men won slechts een van de laatste zeven duels in het miljardenbal.

o Napoli heeft al drie thuiswedstrijden niet meer gewonnen in de Champions League; daarvoor had men zeven van de acht duels in het Stadio San Paolo weten te winnen.

o Napoli verloor in de eerste speelronde met 2-1 van Shakhtar Donetsk, maar verloor nog nooit twee opeenvolgende wedstrijden in de groepsfase van de Champions League.

o Feyenoord is er in vier pogingen niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League.

o Feyenoord won slechts twee van zijn laatste zestien optredens in de Champions League en verloor de laatste vier duels.

o Feyenoord schoot tegen Manchester City slechts één keer tussen de palen, het laagste aantal van alle clubs in de eerste speelronde van de Champions League dit seizoen.

o Arkadiusz Milik moet opnieuw lang revalideren, maar was in de vijf wedstrijden waarin hij in de Champions League mocht starten, wel goed voor vijf doelpunten en twee assists.

o Raúl Albiol kan tegen Feyenoord zijn vijftigste wedstrijd in de Champions League spelen. Feyenoord zal dan zijn 26e tegenstander zijn in het kampioenenbal.