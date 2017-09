Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Dortmund - Real Madrid

Borussia Dortmund en Real Madrid nemen het dinsdagavond in het Signal Iduna Park tegen elkaar op in het kader van de tweede speelronde uit de groepsfase van de Champions League. Opta blikt vooruit op het fraaie affiche.

o Het wordt de negende ontmoeting sinds het seizoen 2012/13 tussen Dortmund en Real in de Champions League; het is daarmee de meest gespeelde wedstrijd in het miljardenbal in zes jaar tijd.

o In de twaalf Champions League-wedstrijden tussen Dortmund en Real werd er niet één rode kaart uitgedeeld.

o Dortmund bleef in zijn laatste drie Champions League-wedstrijden tegen Real ongeslagen en maakte in die drie duels steeds twee doelpunten.

o Real heeft al zes uitwedstrijden niet meer gewonnen van Dortmund. Alleen tegen AC Milan en Internazionale deed Real het over de grens slechter, want tegen die ploegen zegevierde men zeven duels op rij niet.

o Dortmund bereikte in de afgelopen vier seizoenen steeds de knock-outfase van de Champions League, het seizoen 2012/13 incluis. Toen verloren de Duitsers de finale van Bayern München.

o Dortmund verloor zijn laatste drie Champions League-wedstrijden en kreeg daarin steeds drie doelpunten om de oren. Dortmund verloor nog nooit vier CL-duels achter elkaar.

o Real is al 28 wedstrijden ongeslagen in de groepsfase van de Champions League. Men verloor in oktober 2012 voor het laatst, toevallig van Borussia Dortmund.

o In de laatste 51 groepswedstrijden in de Champions League kwam Real slechts in één duel niet tot scoren. In oktober 2015 werd het tegen Paris Saint-Germain 0-0.

o Cristiano Ronaldo is de Champions League-topscorer aller tijden. De Portugees maakte 107 doelpunten in 141 wedstrijden en in dienst van Real scoorde hij 92 keer in 89 duels in het kampioenenbal.

o Pierre-Emerick Aubameyang maakte zeven doelpunten in zijn laatste tien Champions League-wedstrijden, maar scoorde in het huidige kalenderjaar slechts in één van zijn vijf wedstrijden. Tegen Benfica maakte Aubameyang in maart een hattrick.