Seksleven van Teijsse blijft niet geheim: ‘Ik doe hem heel soms even af’

Kenny Teijsse voelt zich op zijn plek bij San Francisco Deltas. In januari vertrok de verdediger van Go Ahead Eagles naar de gloednieuwe Amerikaanse club en de eerste maanden zijn goed bevallen. Teijsse liep in juli wel een hersenschudding op tijdens een wedstrijd, maar is inmiddels weer volledig fit en speelt iedere wedstrijd. Een terugkeer in Nederland ziet hij voorlopig niet zitten.

In een interview met VICE Sports erkent de 25-jarige Amsterdammer dat hij in de Verenigde Staten 'zeker' meer verdient dan bij Go Ahead. "Ik heb vier weken geleden nog een aanbieding gehad van een club uit de Eredivisie die me per direct wilde hebben, maar ik zei: 'Nee, dat ga ik niet doen, sorry.' Ik had het wel een beetje gezien in Nederland, ik heb al op veel plekken gespeeld." Teijsse wil uiteindelijk terechtkomen in de MLS. "Daar speel je met de wereldtop. En je zit qua salaris gebakken daar. Ideaal dus."

Op dit moment speelt Teijsse in de North American Soccer League, een competitie van acht ploegen. Hoewel het niveau en de allure lager is dan in de MLS, nemen de clubs het voetbal zeer serieus. Teijsse draagt continu een horloge dat 'alles' meet: van zijn slaappatronen tot hoe vaak hij seks heeft. "Hij mag niet af, nooit", legt de mandekker uit. Daar houdt hij zich niet altijd aan. "Ik doe hem heel soms wel effe af, maar hou hem wel zo veel mogelijk om, omdat ze alles lezen."