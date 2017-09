Sarri waakzaam voor Feyenoord: ‘Ze zijn Ajax voorgebleven’

Feyenoord is maandag afgereisd naar Napels voor de tweede groepswedstrijd in de Champions League. Dinsdagavond is in het San Paolo Napoli de tegenstander. De ploeg van trainer Maurizio Sarri ging in de eerste groepswedstrijd met 2-1 onderuit op bezoek bij Shakhtar Donetsk, terwijl Feyenoord met 0-4 onderuit ging tegen Manchester City. In aanloop naar de ontmoeting in Italië, toont Sarri veel respect voor de Rotterdammers.

Dat Feyenoord hard onderuit ging tegen the Citizens, wil volgens Sarri niets zeggen. Afgaande op de wedstrijden in de Eredivisie verwacht de coach van Napoli een pittige kluif te gaan krijgen tegen het team van Giovanni van Bronckhrost. “Van wedstrijden tegen Ajax, wordt altijd gezegd dat ze zwaar zijn. Nu zou dit een makkelijke wedstrijd zijn, maar Feyenoord kreeg het voor elkaar om ze vorig seizoen voor te blijven”, zei hij maandag op de persconferentie. “Het wordt voor ons dan ook een zware uitdaging, we gaan het moeilijk krijgen. San Paolo gaat ons steun geven. Het is geen beslissende wedstrijd, maar wel een belangrijke.”

Feyenoord verkeert momenteel in een mindere periode, waarin niet alleen verloren werd van City, maar ook van PSV. Afgelopen zaterdag ging de regerend landskampioen zelfs met 0-2 onderuit tegen NAC Breda. “Ondanks de nederlaag, hebben ze in die wedstrijd goed gespeeld”, weet Sarri. “Het is een ontzettend sterk team, met veel aanvallende kwaliteiten.”