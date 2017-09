‘Ik weet nog goed dat Appie als een soort kleuter achter me aan liep’

Pelle Clement vindt de toestand van Abdelhak Nouri nog altijd moeilijk te bevatten. Anderhalve week voordat de middenvelder van Ajax ter aarde stortte in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen, was Clement vertrokken naar Reading. Bij Ajax was het tweetal goed bevriend en Nouri betreurde het vertrek van de aanvaller naar Engeland, zo weet Clement nog.

Clement en Nouri speelden onder meer samen in Jong Ajax. Ze hadden een 'heel goede' band, zegt de rechtsbuiten tegen Ajax1. "Ik weet nog goed dat toen bekend werd dat ik wegging bij Ajax, hij als een soort kleuter achter me aan liep. We maakten een rondje over het complex en hij zei continu dat ik toch maar niet weg moest gaan. Hij vroeg ook: ‘Waarom nu al?’ Dit soort dingen zijn echt typerend voor Appie en dat blijft je altijd bij."

Uit de tragedie rond Nouri probeert Clement iets positiefs mee te nemen. "Ik heb vooral mezelf in die spiegel kunnen aankijken en kunnen beseffen hoe ontzettend dankbaar ik mag zijn voor elk moment dat ik mag voetballen", legt hij uit. "Dat is echt de les die ik eruit heb getrokken, maar voor mij persoonlijk was het zo ontzettend moeilijk." Clement speelt nu onder Jaap Stam bij Reading. Dit seizoen kwam de ex-Ajacied viermaal in actie in de Championship.