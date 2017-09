‘We zijn toch niet Engeland, waar je er meteen uit wordt gebonjourd?’

Nick Viergever staat achter Marcel Keizer. Na de 1-2 nederlaag van Ajax tegen Vitesse wordt de positie van de trainer tegen het licht gehouden: de Europese uitschakeling en de matige start in de Eredivisie zouden Keizer de kop kunnen kosten. Viergever vindt echter dat de opvolger van Peter Bosz langer de tijd moet krijgen van de clubleiding.

"We zijn toch niet in Engeland, waar na vier wedstrijden een trainer eruit wordt gebonjourd?", vraagt de verdediger zich hardop af in gesprek met Ajax Life. Volgens Viergever is Keizer niet alleen verantwoordelijk. "Dat zijn wij als groep. Elk individu voelt deze nederlaag. We zijn niet waar we willen zijn als team, maar we doen er alles voor, net als de trainer. Je geeft de volle honderd procent en we hebben er vertrouwen in", zegt de stopper strijdvaardig.

Waar de slechte vorm aan ligt, weet Viergever niet. Aan de wil bij het team ligt het volgens hem niet. "We willen heel graag, maar het komt er niet uit. Een soort blokkade? Ik weet het ook niet precies, maar als er zulke simpele dingen fout lopen, ligt het niet aan de trainer", benadrukt hij. "Iedereen gelooft in elkaar en we kunnen alles tegen elkaar zeggen, dat gaan we deze week weer doen. Als team, als groep, we moeten door. Met de medische staf en iedereen erbij. Iedereen moet door."