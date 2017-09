Bayern wil niets weten van omslag: ‘Mensen zouden ons juist moeten prijzen’

Bayern München is niet van plan om van koers te veranderen op de transfermarkt. Der Rekordmeister weigert mee te gaan in de bedragen die de afgelopen jaren werden neergeteld voor 's werelds duurste spelers: een transfer van honderd miljoen euro is voor president Uli Hoeness onbespreekbaar. Hij pareert de kritiek dat Bayern zijn eigen graf graaft met de conservatieve transferpolitiek.

Volgens Hoeness lopen de ontwikkelingen op de transfermarkt uit de hand. "Clubs hitsen elkaar steeds meer op", merkt de sportbestuurder op in gesprek met Kicker. "Ik heb duidelijk gezegd dat het voor Bayern onacceptabel is om honderd miljoen euro te betalen voor een speler. Het is een kwestie van tijd voordat de clubs die enorme sommen geld hebben uitgegeven hun uitgaven moeten terugdringen, omdat ze niet hebben geleid tot het succes dat de investeerder voor ogen had."

Niet iedereen binnen Bayern lijkt er zo over te denken. Robert Lewandowski riep de club eerder deze maand op om 'met iets naar buiten te komen en creatief te zijn' om wereldspelers binnen te halen. "Als je op het hoogste niveau wilt meespelen, heb je dergelijke spelers nodig", zei de aanvaller. Hoeness is desondanks overtuigd van het pad dat de clubleiding heeft uitgestippeld. "Over ons wordt gezegd dat wij de verkeerde weg inslaan die kan leiden tot onze ondergang, maar mensen zouden ons juist moeten prijzen. Wij zijn succesvol dankzij ons harde werk."

Hoeness wijst erop dat ieder jaar 'slechts één team' de Champions League kan winnen. Hij vermoedt dat investeerders hun geduld zullen verliezen als de grootste Europese clubprijs lang uitblijft. Dat biedt Bayern de kans om te profiteren en succesvol te blijven. "De investeerders zullen zeggen: 'We hebben hier zoveel geld ingepompt, maar we hebben niet bereikt wat we wilden bereiken. Het is genoeg'. En dan zal onze tijd komen."