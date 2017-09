Noble geïmponeerd: ‘Hij is makkelijk meer dan honderd miljoen pond waard’

Harry Kane was afgelopen zaterdag met twee doelpunten tegen West Ham United (2-3) weer eens de grote man aan de kant van Tottenham Hotspur. Mark Noble, aanvoerder van The Hammers, is onder de indruk van de kwaliteiten van de Engels international en prijst the Spurs gelukkig met een spits als Kane.

Het contract van Kane bij Tottenham loopt door tot medio 2022 en volgens Noble moet de Londense club er alles aan doen om hem zo lang mogelijk te behouden. Mocht de clubleiding besluiten om de aanvaller toch van de hand te doen, dan adviseert Noble Tottenham om een bedrag te vragen bestaande uit negen cijfers. “Hij is makkelijk meer dan honderd miljoen pond waard”, laat hij optekenen in gesprek met de Daily Mail.

Volgens Noble is het niet verkeerd om af en toe een grote speler voor veel geld te verkopen. “Zoals bij de verkoop van Gareth Bale, daarna hebben ze voor 120 miljoen pond uitgegeven”, aldus Noble, die denkt dat Kane nog lang van waarde kan zijn voor Tottenham. “Je maakt het niet vaak mee dat een speler uit je eigen jeugdopleiding op deze manier doorbreekt en aan het scoren slaat. Als hij op deze manier doorgaat, moet de club sterk in zijn schoenen staan om hem te behouden.”