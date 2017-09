Cocu hevelt opnieuw talent over naar A-selectie: ‘Toen moest ik speechen’

Yanick van Osch is door Phillip Cocu overgeheveld naar de A-selectie van PSV. De zelfopgeleide keeper begon het seizoen bij Jong PSV, maar maakt per direct promotie, zo meldt PSV maandagmiddag. Hij voegt zich bij het keepersgilde dat bestaat uit Jeroen Zoet, Eloy Room en Luuk Koopmans; laatstgenoemde staat buitenspel met schouderklachten.

In juli werd Van Osch al even naar het vlaggenschip van PSV gehaald vanwege de onzekerheid na het vertrek van Hidde Jurjus en Remko Pasveer. Uiteindelijk koos Cocu er toch voor om met Zoet en Room het seizoen in te gaan, maar Van Osch bleef wel meetrainen. Hij was niet het enige talent dat in de zomer bij de A-selectie werd gehaald: hetzelfde gold voor Sam Lammers, Pablo Rosario en Dante Rigo. Zij mochten wel blijven bij het keurkorps van Cocu.

"De stap naar het eerste is voor mij fantastisch. Ik zit hier vanaf mijn F’jes en heb alle jeugdteams doorlopen", vertelt Van Osch via de officiële kanalen van PSV. "Dit is natuurlijk een mooi begin, maar er zijn nog zoveel stappen te maken. De weg is nog heel erg lang, maar ik kijk er wel erg naar uit." Van Osch voelde het goede nieuws al een beetje aankomen, erkent hij. "Ik trainde elke dag mee en zat al in de kleedkamer."

"Het maakt het alleen maar mooier om dan het naamplaatje van de trainer te krijgen", vervolgt de twintigjarige jeugdexponent, die achttien Jupiler League-duels met Jong PSV achter zijn naam heeft. "We zaten te lunchen en ik voelde iets achter me. De trainer vertelde voor de hele groep dat ik bij de A-selectie zat en ik kreeg een naamplaatje voor op mijn plek in de kleedkamer. Dat was een heel mooi moment. Toen moest ik speechen en heb ik verteld hoe blij ik was."