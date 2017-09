‘PSG verplicht tot megaverkoop na dreigement van UEFA en Europese topclubs’

Paris Saint-Germain moet nog steeds veel spelers van de hand doen wil het voldoen aan de regels aangaande Financial Fair Play, zo meldt El País. De Spaanse krant, die stelde dat voorzitter Nasser Al-Khelaifi tevergeefs aan Edinson Cavani vroeg of hij de penalty's wilde laten nemen door Neymar, claimt dat de Franse topclub door de komst van de Braziliaanse aanvaller genoodzaakt is financieel orde op zaken te stellen.

Neymar ruilde Barcelona afgelopen transferwindow voor 222 miljoen euro in voor les Parisiens, maar de UEFA heeft gedreigd PSG het komende de Champions-League seizoen uit te sluiten als de club niet voldoet aan de regels. De Europese voetbalbond stelde eerder al dat uitsluitsel een optie was en de UEFA zou nu dus handelend willen optreden, nadat Europese grootmachten zoals Bayern München, Juventus en Real Madrid hierop hebben aangedrongen.

Na de boodschap van de UEFA is Al-Khelaifi gaan bellen en heeft de voorzitter gesproken met de zaakwaarnemers van acht spelers die mochten vertrekken uit de Franse hoofdstad. Javier Pastore, Ángel di María, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa en Thiago Silva zijn de gegadigden die Parijs achter zich mogen laten, terwijl de verkopen van Serge Aurier (Tottenham Hotspur) en Blaise Matuidi (Juventus) al voor enige financiële ademruimte hebben gezorgd.

Veel spelers waren ontevreden over de handelwijze van Al-Khelaifi: de voetballers voelden zich niet meer gewaardeerd. Toch was Al-Khelaifi bereid ver te gaan voor de komst van Neymar, die met zijn recordtransfer veel druk op de selectie van PSG met zich heeft meegebracht. Naast de hoge verwachtingspatroon zouden de spelers ook ontevreden zijn over hoe Neymar zich opstelt binnen de groep en zou het conflict tussen de Braziliaan en Cavani voor nog meer onnodige spanning binnen de selectie hebben gezorgd.