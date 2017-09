Chelsea-toekomst manager Conte in ongewis: ‘Ik verlang naar Italië’

Antonio Conte is gelukkig bij Chelsea. De Italiaanse manager, die vorig seizoen met the Blues landskampioen werd en momenteel met zijn club de derde plek in de Premier League bezet, geeft echter aan dat hij niet zo heel lang meer bij de Londenaren wil blijven werken, aangezien hij verlangt naar een terugkeer naar zijn thuisland.

"Ik verlang naar Italië, zonder enige twijfel", aldus Conte bij Radio Anchi'io Sport. "Ik denk er niet aan om voor langere tijd in het buitenland te werken. Het is goed om fantastische ervaringen mee te maken, maar ik ben van plan om op een dag terug te keren naar Italië. China? Absoluut niet. Bundesliga? Het is altijd moeilijk de toekomst te voorspellen. Laten we zeggen dat een coach een tijdelijke baan heeft."

"Het hangt natuurlijk ook af van de resultaten, maar er is een verlangen van mijn kant om mijn best te doen, om één project af te sluiten en vervolgens weer het juiste project aan te gaan", aldus Conte. "Maar ik mis Italië, dat is een feit. Toch helpt deze ervaring bij Chelsea me veel. Ik wil in de toekomst ook technisch directeur worden", besluit de Italiaan, die afgelopen zomer werd gelinkt aan een dienstverband bij Internazionale.