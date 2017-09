Update: Villarreal vist in eigen vijver en presenteert nieuwe hoofdtrainer

Villarreal heeft Fran Escribá op straat gezet, zo meldt de Spaanse subtopper maandag via de officiële kanalen. De 52-jarige Spanjaard, die onder anderen ex-Tukker Enes Ünal tot zijn beschikking had, moest vertrekken nadat de club zondag met 4-0 verloor van Getafe.

Villarreal maakte geen enkele aanspraak op een overwinning op de promovendus: de ruststand was nog 0-0, maar na de onderbreking liep Getafe uit naar een comfortabele marge van vier doelpunten. Escribá begon in augustus 2016 bij Villarreal en deed het vorig seizoen goed met een vijfde plaats. Afgelopen zomer investeerde El Submarino Amarillo voor ruim 44 miljoen euro in de selectie.

Het openingsduel werd met de vernieuwde selectie echter verloren van Levante (1-0) en de week daarop was Real Sociedad overtuigend te sterk (3-0). De ploeg van Escribá pakte vervolgens zeven punten uit drie duels, maar na de blamage tegen Getafe moet Escribá dan toch zijn biezen pakken. Villarreal maakt ook bekend dat het maandag nog een nieuwe hoofdtrainer gaat presenteren.

Update 25 september 13.50 uur - Villarreal vist in eigen vijver en presenteert nieuwe hoofdtrainer

Villarreal heeft Javier Calleja aangesteld als opvolger van de ontslagen trainer Fran Escribá. Dat laat de club maandagmiddag weten via de officiële kanalen. Calleja maakt zodoende al gauw promotie: hij had pas sinds het lopende seizoen de leiding over Villarreal B. Als speler was de voormalig middenvelder tussen 1999 en 2006 actief voor Villarreal. Vanaf 2014 is hij werkzaam in de jeugdopleiding van El Submarino Amarillo.