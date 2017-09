‘Barcelona krijgt stevige concurrentie uit Europese top voor De Ligt’

Matthijs de Ligt kan op veel belangstelling rekenen van Europese topclubs. De achttienjarige centrale verdediger van Ajax, die zondagmiddag uitviel in de wedstrijd met Vitesse (1-2) en een zware hersenschudding heeft opgelopen, wordt al langere tijd gevolgd door Barcelona, maar ook Borussia Dortmund, Real Madrid en clubs uit de Premier League zouden nu achter hem aan zitten.

Volgens Mundo Deportivo, dat in een eerder stadium al melding maakte van de interesse van Barcelona in Kasper Dolberg, Justin Kluivert en De Ligt, zegt dat naast de Catalaanse grootmacht ook aartsrivaal Real en Dortmund de jongeling willen inlijven. De drie clubs zouden in De Ligt, die nog tot medio 2021 vastligt in Amsterdam, een groeibriljant zien die in de toekomst veel voor hen kan betekenen. Barcelona hoopt de andere clubs af te troeven door de uitstekende relatie met Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij Ajax.

Naast Barcelona, Real en Dortmund zouden ook enkele Premier League-clubs in de race zijn voor De Ligt. Dortmund, waar voormalig Ajax-trainer Peter Bosz aan het roer staat, heeft het talent al enkele keren gescout en Mundo Deportivo stelt dat Michael Zorc, technisch directeur van die Borussen, al contact heeft gezocht met de entourage van De Ligt om te praten over een mogelijke transfer.