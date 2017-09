‘Hij had bij Ajax, PSV, AZ of zelfs Sparta al weken ritme kunnen opdoen'

Feyenoord verloor zaterdagavond voor het eerst in competitieverband in De Kuip van NAC Breda (0-2). Willem van Hanegem vond de ploeg van Giovanni van Bronckhorst erbarmelijk spelen en oppert onder meer dat de Rotterdammers de beloften moeten laten meespelen in de Jupiler League, zodat de jonge talenten én de gerevalideerde spelers makkelijker kunnen aanhaken.

Waar de beloftenelftallen van Ajax, PSV en AZ meedraaien in de Jupiler League, geldt dat voor Feyenoord niet. "Van Bronckhorst heeft al vaker geroepen dat hij zijn tweede elftal graag in de Jupiler League had willen zien spelen. De KNVB heeft ook diverse keren bijna op de knieën voor De Kuip gelegen om de club zover te krijgen. Maar de directie van Feyenoord had er geen trek in", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. De oud-international gelooft niets van het excuus dat het een financiële kwestie betreft. "De laatste jaren is er toch juist volop geld in De Kuip?"

De Kromme stelt dat investeren in het tweede elftal zich op termijn altijd uitbetaalt. "Het is toch te gek voor woorden dat een professionele club zaterdagavond een speler op de bank had zitten, die al anderhalf jaar niet één duel heeft gespeeld? Alleen maar omdat het tweede elftal zelden tot nooit in actie komt", vervolgt Van Hanegem. "Sven van Beek had, als hij bij Ajax, PSV, AZ, Vitesse of zelfs Sparta had gespeeld, al weken ritme kunnen opdoen op een normaal niveau."