Benoeming Keizer ‘onjuist’: ‘Ik denk dat hij het niet gaat redden’

Arno Vermeulen vreest dat Marcel Keizer binnenkort geen trainer van Ajax meer is. De chef sport van de NOS zegt dat de oefenmeester na de Europese uitschakeling en de tegenvallende prestaties in de Eredivisie tegen Heracles Almelo (2-1), ADO Den Haag (1-1) en Vitesse (1-2) weinig krediet meer heeft in de Johan Cruijff ArenA: "Het is een enorme crisis", klinkt het.

Volgens Vermeulen is de aanstelling van Keizer als opvolger van Peter Bosz, die afgelopen zomer vertrok naar Borussia Dortmund, achteraf gezien 'onlogisch en onjuist'. "Om een topclub te leiden, moet je ook een toptrainer hebben. Dat is hartstikke lastig. Keizer kan zich bijna alleen maar handhaven bij Ajax als hij heel snel succes heeft", zegt de commentator bij Studio Voetbal.

"Het technisch hart van Ajax zal vast wel een soort van crisisvergadering hebben met drie man en Edwin van der Sar erboven. Ik denk dat hij het niet gaat redden. Het team gaat steeds minder spelen en daarvoor is de coach verantwoordelijk", vervolgt Vermeulen, die bij de trainer, in tegenstelling tot Bosz, geen visie kan ontdekken. "Ik zie niet wat Keizer wil."

Vermeulen stelt dat als Ajax volgende week verliest tegen sc Heerenveen en PSV wint van Willem II het seizoen voor de Amsterdammers al verloren is, omdat het verschil dan al acht punten bedraagt. "Het is een crisisvoetbalseizoen. Twee weken geleden was het crisis bij PSV, nu niet, maar dat kan over twee weken weer anders zijn. Maar voor mij is PSV titelkandidaat nummer één. Ze hebben het meeste scorend vermogen."