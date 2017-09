Fantasy Football round-up #6: Locadia maakt bizarre opmars na vierklapper

De zesde speelronde van de Eredivisie zit erop. In de Voetbalzone Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) is manager Stamper van de troon gestoten; Misterluigi4 gaat aan kop. Het beste elftal van de week werd echter samengesteld door De blauwe olifant, met name vanwege zijn vertrouwen in weekenduitblinker Jürgen Locadia.

Team van de Week

Wie deze week inzette op PSV, is spekkoper. Ajax en Feyenoord lieten het allebei afweten, terwijl de Eindhovenaren de doelpunten aaneenregen in De Galgenwaard. Locadia pakte liefst 25 punten, een record in het seizoen tot dusver, en een aantal gebruikers had de spits van PSV zelfs aangewezen als aanvoerder. Dat gold bijvoorbeeld voor 'De blauwe olifant', die daardoor het ongelooflijke aantal van 50 punten pakte met zijn aanvalsleider. Ook Hirving Lozano (17 punten) leverde een grote bijdrage aan het totaal van 104 punten.

Het beste team van de zesde speelronde.

De beste spelers

Voor het weekend kwam Locadia niet eens voor in de top tien van spelers met de meeste punten; nu voert hij de lijst aan. De PSV'er heeft 46 punten verzameld en blijft de concurrentie daarmee voor. Tim Matavz en Wout Weghorst stonden dit weekend allebei droog en boeken daardoor slechts een kleine vooruitgang. Jens Toornstra valt uit de top tien nadat hij het duel met NAC Breda miste vanwege een lichte blessure, terwijl ook Fran Sol en Bram van Polen pas op de plaats maken. Locadia, Lozano en Marco van Ginkel zijn nieuw ten opzichte van vorige week.

De spelers met de meeste punten tot dusver.

Prijzen

