City-huurling schittert in De Kuip: ‘Ik kijk graag naar Modric en Iniesta'

Met knikkende knieën reisde NAC Breda afgelopen weekend af naar Rotterdam, waar het regerend landskampioen Feyenoord trof. Nog nooit wonnen de Bredanaars een competitieduel in De Kuip, tot afgelopen zaterdagavond. Want door doelpunten van Giovanni Korte en Thomas Enevoldsen ging de ploeg van Stijn Vreven er met een 0-2 overwinning vandoor. Uitblinkder aan de kant van de bezoekers was Manu García, aan wie het Feyenoord-middenveld de handen vol had.

García gooide vorig seizoen al hoge ogen in de Jupiler League. Ook dit seizoen slaagde NAC erin om hem te huren van Manchester City en daar plukte het tegen Feyenoord de vruchten van. De aanvallende middenvelder scoorde dan wel niet, hij was de beste man aan de kant van NAC. “Voor het eerst dit seizoen stond ik op tien. Het enige wat ik wilde, is de bal hebben en met de bal spelen. Ik kon me laten vallen naar de zijkanten, inzakken en het spel verdelen”, aldus de Spanjaard in gesprek met BN/DeStem. “Ik speel waar de trainer me nodig heeft, hij bepaalt, maar op tien heb ik wel veel meer vrijheid. En dan in De Kuip, tegen de kampioen... Ja, dit is de mooiste van allemaal. Mijn meest bijzondere wedstrijd in het shirt van NAC.”

De sierlijke voetballer is met zijn 1.69 meter beslist niet de grootste speler in de selectie van NAC. Van zijn fysiek moet hij het dan ook niet hebben. “Ik kijk graag naar Modric, Isco en Iniesta. Spelers die het niet van hun fysiek moeten hebben en zich juist onderscheiden door hun kwaliteit aan de bal", aldus García.