Jupiler stopt als naamgever: ‘Het aflopende contract wordt niet verlengd’

De Eerste Divisie zal vanaf komend seizoen een andere naam hebben. Na een periode van twaalf jaar stopt biermerk Jupiler als naamgever van het tweede professionele niveau in Nederland. Marc Boele zegt dat de zoektocht naar een nieuwe sponsor al is begonnen: "Misschien vullen we het nu op een andere manier in."

"Het aflopende contract wordt niet verlengd", vertelt Boele, directeur van de Coöperatie Eerste Divisie (CED), in gesprek met Voetbal International. De bestuurder zegt dat dit besluit al een tijdje in de lucht hing. "Eigenlijk zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat het goed is om verder te kijken na een mooie periode van samenwerking."

Boele zegt dat Jupiler is gegroeid dankzij de twaalfjarige samenwerking. "In 2006 was Jupiler een in Nederland vrij onbekend merk. Ze zijn van een regionaal merk naar een landelijk merk gegaan. In Brabant kende men het van het kratje achter op de fiets. Dat is nu wel anders", aldus Boele, die stelt dat het imago van de competitie in de loop der jaren is verbeterd. "Er is een positievere vibe gekomen."

De CED hoopt spoedig nieuws te kunnen brengen. "Ik noem geen streefdatum", zegt Boele, die met meerdere partijen in gesprek is. "De interesse is er. Bijvoorbeeld ook vanuit de wedwereld horen we van diverse sportmarketingbureaus. Zodra de wetgeving dat toelaat, is dat zeker een optie. Het is niet ondenkbaar dat we met meerdere partners in zee gaan, het hoeft niet één sponsor te zijn. We brainstormen er druk over."