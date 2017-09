‘Real, Barça, United en Bayern zagen ondanks clausule af van City-uitblinker’

Manchester City heeft met Gabriel Jesus een groeibriljant in huis, maar de aanvaller presteert nu ook al zeer goed bij the Citizens. De Braziliaanse spits, die in januari voor 32 miljoen euro overkwam van Palmeiras, heeft in achttien wedstrijden voor City al twaalf keer gescoord en vijf assists afgeleverd. Toch had de jongeling ook kunnen kiezen voor een verblijf bij vier andere Europese topclubs.

Volgens Kicker had de twintigjarige aanvaller bij Palmeiras een ontsnappingsclausule van 'slechts' 25 miljoen euro, waardoor hij voor een relatief laag bedrag kon worden opgehaald. Deze clausule gold echter slechts voor vier Europese topclubs, zo stelt de Duitse krant: Real Madrid, Barcelona, Manchester United en Bayern München.

Die vier clubs zagen echter af van de komst van de Braziliaan, waardoor City toe kon slaan. De Engelse grootmacht zou volgens Kicker dus zeven miljoen euro meer hebben betaald dan de concurrentie op tafel had moeten leggen. Jesus is inmiddels uitgegroeid tot een vaste kracht onder manager Josep Guardiola, terwijl de jongeling ook al negen interlands en vijf goals namens Brazilië achter de rug heeft.