‘Als ik scoor tegen Barça, ga ik recht voor de neus van Bartomeu juichen’

Jérémy Mathieu beleeft woensdagavond een speciale wedstrijd, als hij namens Sporting Portugal moet aantreden tegen Barcelona in de groepsfase van de Champions League. De 33-jarige centrale verdediger speelde drie seizoenen lang in het shirt van de Catalanen, maar in die jaren bij de Spaanse grootmacht heeft hij niet alleen vrienden gemaakt, zegt de Fransman in gesprek met Marca.

"Als ik scoor tegen Barcelona, kijk ik naar boven en ga ik recht voor de neus van Josep Maria Bartomeu en Robert Fernández juichen", zegt Mathieu over de voorzitter en de technisch directeur van Barcelona. "Ik houd van Barça, maar ik ben slecht behandeld. Ze gaven mij de schuld van de nederlaag tegen Juventus (3-0, red.) vorig seizoen, maar niemand praat over andere spelers zoals Gerard Piqué."

Ook met trainer Luis Enrique had de verdediger geen geweldige band. "Ik heb veel gespeeld, ik heb titels gewonnen, maar het enige dat mij pijn doet, is dat mensen zeggen dat ik niet veel heb gespeeld. In mijn eerste seizoen speelde ik 58 procent van de wedstrijden en maakte ik belangrijke doelpunten. In het tweede seizoen speelde ik iets minder, 53 à 54 procent. Het laatste jaar was moeilijk, met blessures en een gebrek aan vertrouwen van de trainer."

Ondanks alle fricties zegt Mathieu veel geleerd te hebben bij Barcelona. De Fransman heeft in zijn jaren bij Barça ook goed samengewerkt met zijn collega's; vrienden wil hij ze niet noemen. "Het was ongelooflijk dat ik de kleedkamer deelde met zulke fantastische voetballers. Maar ik praat liever over collega's dan over vrienden: een vriend is een heel groot woord."