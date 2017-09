Botteghin haakt af voor Napoli; Nieuwkoop en Van Beek bij selectie

Feyenoord bevindt zich in een moeizame periode, met verliespartijen tegen Manchester City (0-4), PSV (1-0) en NAC Breda (0-2). Dinsdagavond wacht alweer de volgende zware klus voor de Rotterdammers, wanneer de ploeg het opneemt tegen Napoli in de groepsfase van de Champions League. Giovanni van Bronckhorst moet het tegen de Italiaanse topclub zonder Eric Botteghin stellen.

De Braziliaanse verdediger reist niet mee naar Napels vanwege knieklachten, overgehouden aan de wedstrijd tegen NAC. Ook Nicolai Jörgensen en Kenneth Vermeer zijn wegens blessures nog niet geselecteerd, terwijl Jens Toornstra wel weer van de partij is. De middenvelder kon zaterdagavond wegens een lichte kwetsuur niet in actie komen tegen de ploeg van Stijn Vreven.

Steven Berghuis, die tegen NAC geschorst was, reist ook af naar Italië, zo meldt Feyenoord maandag via de officiële kanalen. Bart Nieuwkoop en Sven van Beek zitten ook weer bij de wedstrijdselectie: beide verdedigers kampten eerder met hardnekkige blessures, maar Van Bronckhorst en zijn medische staf zijn ervan overtuigd dat de twee spelers eventueel kunnen meedoen in de belangrijke confrontatie tegen Napoli.