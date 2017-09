‘Leuk dat ze het zeggen, maar ik speelde pas vier wedstrijden voor Heerenveen’

Kik Pierie maakt tot op heden een sterke indruk in het shirt van sc Heerenveen. De zeventienjarige centrale verdediger krijgt dit seizoen veel speelminuten op het allerhoogste niveau, maar na slechts enkele wedstrijden wordt het talent door veel voetballiefhebbers al een grote toekomst voorspeld. Zijn vader geniet van de aandacht voor zijn zoon.

"Het is heel bijzonder, genieten. Je weet nooit hoe lang het duurt, hij staat er pas vier wedstrijden in. Maar ik kan ook niet zeggen dat hij het niveau niet aankan", zegt Jean-Pierre Pierie in gesprek met de Volkskrant. Vader zegt dat zoonlief ook gewoon opgroeit zoals alle andere kinderen. "Het gaat er hier niet obsessief aan toe, hoor. Er hangt geen lijst van do's and don'ts. We eten ook wel eens een frietje. Voetbal is nooit een verplichting geweest. Kik wil zelf graag ver komen. Dan moet je er dus wat voor laten."

Pierie wordt al gelinkt aan de top van Nederland en is tevens weleens geconfronteerd met het toekomstbeeld van spelen in Oranje. Zijn vader predikt geduld. "Heerenveen heeft een van de beste opleidingen in Europa. Zoals het nu gaat, in de basis bij een subtopper, past prima. Kan hij ook zijn school rustig afmaken. Ik denk dat je een betere voetballer wordt als je ook je hersens traint", besluit zijn vader. Ook de jongeling zelf denkt voorlopig niet aan een stap hogerop: "Leuk dat ze het zeggen, maar kom op, ik heb vier wedstrijden in het eerste gespeeld."