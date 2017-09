‘Wat er mis is bij Ajax? Niets dacht ik, we moeten ons niets aan laten praten’

Ajax kent een zeer slechte start van het nieuwe seizoen, met Europese uitschakeling en al acht verliespunten in zes Eredivisiewedstrijden. Trainer Marcel Keizer erkende zondag na het verloren duel met Vitesse (1-2) dat er sprake is van een crisis, maar Lasse Schöne wil niet zover gaan en stelt dat de situatie van Ajax allesbehalve uitzichtloos is.

Na de nederlaag tegen de Arnhemmers werden de mannen van Keizer getrakteerd op een fluitconcert in de Johan Cruijff ArenA. Schöne begrijpt de emoties van de fans wel. "Als de Ajax-fans je uitfluiten, is dat altijd pijnlijk. Als je een foute pass geeft, hoor je ook weleens gemopper. Dat is normaal. Maar 'voetballen, voetballen' heb ik hier een hele tijd niet gehoord", zegt de middenvelder in gesprek met De Telegraaf.

Schöne weigert echter te beamen dat Ajax in een diepe crisis is beland. "Wat er aan de hand is? Niets, dacht ik. We moeten onszelf niets aan laten praten, maar als je de laatste twee wedstrijden ziet, is het ondermaats. Dit kan niet. Wij willen voetballen en als dat niet lukt, moet je uit een ander vaatje tappen", aldus de Deen, die aangeeft dat Ajax 'gewoon' van een goede ploeg als Vitesse kan verliezen als je je niet volledig inzet.