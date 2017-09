‘Bergkamp heeft in zijn vijf jaar bij Ajax heel veel mensen ontslagen’

Ajax ging zondag in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 onderuit tegen Vitesse en dat maakte het dramatische begin van de Amsterdammers aan het nieuwe seizoen compleet. De nieuwe trainer Marcel Keizer slaagt er nog niet in om zijn ploeg goed te laten voetballen en krijgt dan ook een stortvloed aan kritiek over zich heen. Er wordt ook echter regelmatig naar Dennis Bergkamp gewezen, die een kwalijke rol zou hebben gespeeld bij het vertrek van Peter Bosz.

Henk Spaan noemt de aanstelling van Keizer een enorme beleidsmatige vergissing van het Technisch Hart en denkt dat een flink deel van de schuld bij Bergkamp ligt: “Hij heeft in de vijf jaar dat hij bij Ajax zit heel veel mensen ontslagen of laten lopen. Dokter Edwin Goedhart heeft nog net op tijd ontslag genomen of had weg gemoeten, Bergkamp heeft heel veel fysiotherapeuten ontslagen, waarna ze een of andere atletiektrainer uit Zuid-Afrika hebben gehaald. Die werd hoofd medische zaken”, vertelt de journalist bij Rondo.

Wim Jonk en Ruben Jongkind vertrokken eerder al na conflicten bij de jeugd en volgens Spaan speelde Bergkamp ook een grote rol in die beslissing. Daarna volgde de botsing met Bosz: “Bergkamp ontkent dat, maar dat geloof ik niet. En nu is Keizer hoofdtrainer en Saïd Ouaali hoofd opleidingen door Bergkamp. Het zou onbestaanbaar zijn om Keizer nu te ontslaan.”