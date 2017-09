‘Is hij beter dan Xhaka? Ja, hij heeft te veel talent om het op te geven’

Jack Wilshere heeft te veel talent voor Arsenal om hem op te geven, zo stelt Charlie Nicolas, oud-spits van the Gunners. De 25-jarige middenvelder kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor AFC Bournemouth, nadat hij zijn plek in het elftal van de Londenaren was verloren vanwege terugkerend blessureleed.

Dit seizoen kwam de Engelsman, wiens contract volgend jaar zomer afloopt, nog niet in actie in de Premier League, maar speelde hij woensdagavond wel negentig minuten mee in Carabao Cup-wedstrijd tegen Doncaster Rovers (1-0 winst Arsenal). “In alle eerlijkheid denkt niemand van ons dat hij terug kan komen op het niveau waar hij vier of vijf jaar geleden was, omdat de blessures zo ernstig zijn geweest. Maar als hij dat niveau kan benaderen, is het nog steeds de moeite waard om hem te behouden”, vertelt Nicolas tegen Sky Sports News.

“Is hij een betere voetballer dan Granit Xhaka? Ja. Hij is zeker beter dan Mohamed Elneny en Francis Coquelin en dingen zullen op hun plek vallen voor hem als hij kansen krijgt. Zelfs fans van Tottenham Hotspur zouden moeten erkennen dat hij een opmerkelijke vastberadenheid heeft getoond om zich terug te knokken en hij heeft te veel talent voor Arsenal om hem op te geven. Vanuit dat oogpunt, zou ik liever Wilshere op de bank hebben dan Elneny of Coquelin.”