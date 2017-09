‘Als het moet kopen Ajax, Feyenoord en PSV weer wat ze nodig hebben’

Stijn Schaars wil nog niet te veel conclusies trekken na de goede seizoensstart van sc Heerenveen. De Friezen staan na de 1-2 zege op Willem II tweede in de Eredivisie en zijn als enige ploeg nog ongeslagen. Het elftal van Jurgen Streppel moet alleen PSV voor zich dulden, dat een punt meer heeft.

"Het zegt dat we op dit moment goed bezig zijn, maar we zijn geen top. We zijn pas zes wedstrijden onderweg”, vertelt Schaars in gesprek met De Telegraaf. “Over 33 wedstrijden gaat de titel toch weer tussen Ajax, Feyenoord en PSV. Als het moet kopen ze weer wat ze nodig hebben in de winterstop.” De 33-jarige middenvelder stelt dat het uitgesloten is dat Heerenveen een gooi gaat doen naar de titel.

Schaars vindt echter wel dat Heerenveen ook van dit moment moet genieten. “We zijn stabieler dan vorig seizoen. We raken ook niet meer zo snel in paniek, al waren we toch weer onrustig in het laatste kwartier. We moeten oppassen dat de euforie niet gaat doorslaan in nonchalance.” Komende zondag krijgt Heerenveen bezoek van nummer zeven Ajax.