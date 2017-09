Klopp: ‘We stappen niet het veld op om heel goed voetbal te spelen’

Liverpool zorgde zaterdag niet voor het eerst dit seizoen voor spektakel in een wedstrijd. De ploeg van manager Jürgen Klopp was met 2-3 te sterk voor Leicester City. De Duitser stelt echter dat het niet zijn doel is om het publiek te vermaken, maar het resultaat komt op nummer één te staan voor the Reds.

De nummer vijf van de Premier League maakte een einde aan een reeks van vier wedstrijden zonder zege en mocht doelman Simon Mignolet bedanken, nadat hij, bij een stand van 2-3, een strafschop van Jamie Vardy stopte. “Ik weet dat er veel druk is, ik heb het vanwege verschillende redenen al mijn hele leven gehad. Wanneer het goede druk is, helpt het altijd. Als het geen enkele reden heeft, dan helpt het niet en ik ben erg goed in het negeren ervan”, vertelt Klopp in gesprek met Engelse media.

“Maar je kan je voorstellen dat we succesvol willen zijn. We weten dat we met de kwaliteit die we hebben, dat we verantwoordelijk zijn om succesvol te zijn. Dat weet ik wel. Maar ik heb voorafgaand aan de wedstrijd tegen de spelers gezegd dat we niet de Harlem Globetrotters zijn. We stappen niet het veld op om te proberen om heel goed voetbal te spelen, we zijn hier voor de resultaten en dus spelen we voor de resultaten.”