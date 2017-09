Mourinho krijgt steun: ‘Een schande als hij beboet of geschorst wordt’

José Mourinho heeft geen flauw idee waarom hij zaterdag naar de tribune werd verwezen door scheidsrechter Craig Pawson. Zijn Manchester United verdedigde in de slotfase van de wedstrijd tegen Southampton een 0-1 voorsprong en tijdens het coachen van zijn ploeg stapte de Portugees buiten zijn trainersvak langs het veld. The Red Devils zegevierden uiteindelijk met de minimale marge.

“Ik weet het niet”, vertelt Mourinho in gesprek met Engelse media op de vraag waarom hij werd weggestuurd. “Ik weet het niet. Craig zei dat ik moest vertrekken en ik ben vertrokken.” De 54-jarige manager wordt mogelijk gestraft door de FA met een boete en potentiële schorsing. Mourinho werd in november vorig jaar ook al gestraft voor soortgelijke gevallen. Hij werd geschorst en kreeg een boete van 50.000 pond, waar de FA mogelijk rekening mee gaat houden naar aanleiding van zaterdag.

Mourinho krijgt steun van oud-Manchester United-middenvelder Bryan Robson, die de beweegredenen van de arbitrage ook niet snapt. “Toen ik het op tv zag, dacht ik dat het een grap was”, vertelt de Engelsman op de officiële website van de gedeeld koploper in de Premier League. “Ik zal verbaasd zijn als hij er een schorsing of een boete voor krijgt. Ik denk dat de arbitrage te ver is gegaan door hem naar de tribune te sturen.”

“Ik weet niet wat de scheidsrechters denken. Afgelopen jaar heb ik managers als Jürgen Klopp en Antonio Conte als gekken langs de zijlijn zien lopen, uit hun vak, en er is niets mee gedaan, het heet passie voor het team. Maar omdat Mourinho een kleine stap buiten zijn vak heeft gezet, hebben ze hem naar de tribune gestuurd. Het zal een schande zijn als hij beboet of geschorst wordt en de komende weken de wedstrijden vanaf de tribunes moet bekijken.”