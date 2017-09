Janssen ‘verlost’: ‘Als je niet wordt ingeschreven voor de CL...’

Vincent Janssen was op een zijspoor beland bij Tottenham Hotspur, dat de Nederlander na de komst van Fernando Llorente verhuurde aan Fenerbahçe. Waar de spits afgelopen zomer ook in verband werd gebracht met een dienstverband bij West Bromwich Albion en Brighton & Hove Albion, voetbalt hij nu met plezier bij de Gele Kanaries, zo erkent hij in gesprek met de NOS.

"Uiteindelijk is mijn transfer naar Fenerbahçe wel een soort van verlossing geweest. Als je niet wordt ingeschreven voor de Champions League…", aldus de Oranje-international, die niet wil zeggen of Tottenham veel druk op hem heeft uitgevoerd om te vertrekken bij de Londenaren. "Ik heb geen zin om daarover te praten. Als je deze mogelijkheid krijgt, dan ben je de mensen dankbaar."

"Het is mooi dat je hier minuten kan krijgen en dan pak je die kans met beide handen aan." Zaterdagavond schoot Janssen vanaf de stip de 2-0 binnen in de spectaculaire stadsderby tegen Besiktas, dat uiteindelijk met 2-1 aan de kant werd geschoven. "Er is een hoop gebeurd. Ik wil verder niets kwijt over of ik naar West Brom kon of dat ik niet naar Brighton wilde, hoewel dat niet helemaal waar is", besluit Janssen.