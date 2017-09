Galatasaray toont veerkracht en verstevigt koppositie in Süper Lig

Koploper Galatasaray heeft zondagavond drie belangrijke punten gepakt. Waar Besiktas zaterdagavond na een krankzinnig duel moest buigen voor Fenerbahçe (2-1), kon Galatasaray zondagavond ook zeer moeilijk tot scoren komen op bezoek bij Bursaspor, waar Joshua John tien minuten voor tijd mocht invallen. Door late goals van Sofiane Feghouli en Tolga Cigerci kon Cim Bom uiteindelijk toch met de winst aan de haal gaan: 1-2.

Bafétimbi Gomis was in de openingsfase dicht bij een goal, maar de Fransman stuitte op Harun Tekin, die in de loop van de eerste helft vaak belangrijk was voor de thuisploeg. De doelman zag zijn teamgenoot Dzon Delarge na dertien minuten aan de andere kant van het veld de score openen: Bursaspor profiteerde bij een counter van de slecht georganiseerde verdediging van de tegenstander en de aanvaller faalde niet en klopte Fernando Muslera.

Galatasaray ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker en Gomis had wederom de kans om te scoren, maar de kopbal van de spits trof het aluminium. In de tweede helft bleven de bezoekers jagen en dat leidde een kwartier voor tijd tot de gelijkmaker: Feghouli controleerde met rechts een afgeslagen corner, liet de bal voor zijn linkervoet vallen en schoot fabuleus de 1-1 binnen. Vijf minuten later was het Cigerci die met een eenvoudige, doch effectieve schuiver de drie punten veilig stelde.