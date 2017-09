Van den Brom: ‘Het weekend van de verrassingen en wij zitten daar ook bij’

John van den Brom zag zondag een onherkenbaar AZ voetballen tegen Excelsior. De Rotterdammers waren met 0-2 te sterk, dankzij twee benutte strafschoppen van Luigi Bruins in de eerste acht minuten van de wedstrijd. Door de nederlaag verzuimde AZ om de gedeelde koppositie in de Eredivisie te pakken.

“Vandaag was het in het eerste kwartier een totaal ander AZ in vergelijking met de laatste weken”, vertelt Van den Brom in gesprek met de NOS. “Die twee strafschoppen zijn we niet meer te boven gekomen. Voor mij ook onverklaarbaar.” De Alkmaarders mochten maar liefst 26 keer een hoekschop nemen, maar geen enkele daarvan resulteerde in een treffer. “Er zat geen één goede corner bij, dat moet beter. Het is het weekend van de verrassingen en wij zitten daar ook bij... Teleurstellend.”

De trainer van huidige nummer vijf zag zaterdagavond Feyenoord met 0-2 verliezen van NAC Breda en Ajax ging zondag op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Vitesse. Ron Vlaar, die een ongelukkige wedstrijd speelde, beleefde ook een teleurstellende middag. “Iedereen moet even in de spiegel gaan kijken. Volgende week spelen we tegen Feyenoord en dat is een hele mooie wedstrijd om wat recht te zetten."