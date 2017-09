‘Keizer is ook zoekende en als je het laat zien, ben je natuurlijk eerste keuze’

Justin Kluivert baalt van het vertoonde spel van Ajax tegen Vitesse (1-2). De Amsterdammers konden zondagmiddag allesbehalve imponeren en moesten uiteindelijk het hoofd buigen voor de ploeg van Henk Fraser. Kluivert, die halverwege de tweede helft werd gewisseld voor Vaclav Cerny, hoopt snel op verbetering bij zijn ploeg.

"Het was gewoon slordig", zegt de buitenspeler in gesprek met Voetbal International. "Onnodige goals tegen en gewoon niet scherp beginnen.” Volgens Kluivert probeerde Ajax zijn eigen spel te spelen, maar kwam slaagde de ploeg er niet in om eruit te komen. Nadat Vitesse op voorsprong was gekomen, werd het alleen maar lastiger.

"Het is denk ik geen incident", vervolgt Kluivert, die samen met Klaas-Jan Huntelaar en Amin Younes in de aanval mocht starten. "Het is gewoon de scherpte. Ik baal er wel van, maar ik kijk gewoon altijd vooruit. Je kunt nu gaan huilen thuis, of hoe iemand het ook oppakt. Ik huil hier niet over. Maar ik denk wel na over wat er niet goed is gegaan, als team en individueel."

Kluivert begrijpt de vele wisselingen van Marcel Keizer in de aanval, maar een beetje vastigheid zou hij ook wel fijn vinden. "Ik snap het wel, want onze selectie is breed. Je ziet dat het nog niet helemaal loopt, dus dan is de trainer ook zoekende. Als je het echt laat zien, dan ben je natuurlijk altijd eerste keuze. Misschien moet ik zelf ook wat beter gaan spelen om dat te voelen in mezelf."