‘Onze materiaalman gaf me nummer zeven, die zal wel gezopen hebben’

VVV-Venlo en PEC Zwolle deelden zondagmiddag de punten (1-1), waardoor beide ploegen blijven steken in de middenmoot van de Eredivisie. Het treffen in De Koel was allesbehalve hoogstaand te noemen en na afloop ging het daarom ook over de opmerkelijke zaken van de wedstrijd, waaronder het dragen van een verkeerd rugnummer door Bram van Polen.

Na de rust kwam de verdediger van de Zwollenaren met rugnummer zeven het veld op, terwijl hij normaal het shirt met nummer twee draagt. Het duel werd daarom door scheidsrechter Bas Nijhuis even stilgelegd, zodat Van Polen van shirtje kon wisselen. "Ik denk niet echt dat we de boel hebben vermaakt voor de kijkers van FOX", zei Van Polen na afloop in gesprek met FOX Sports. "Het is warm weer en zij hebben donderdag gespeeld. Je merkte met name in het begin dat je erdoorheen moest."

"Een beetje loom was het, dat kon je ook wel aan het spel zien." Doordat Van Polen een doorweekt shirt aanhad, vroeg hij tijdens de pauze om een ander tenue. "Ik vroeg om een droog shirtje in de rust. Onze materiaalman Jan gaf me blijkbaar nummer zeven. Die zal wel gezopen hebben gisteren, hij zal wel een feestje hebben gehad." PEC Zwolle staat na zes speelronden zesde met elf punten, terwijl VVV het moet doen met plek acht en negen punten.