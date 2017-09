Wenger: ‘Kijk naar het publiek, de CL heeft veel aantrekkingskracht verloren’

Maandagavond speelt Arsenal tegen West Bromwich Albion en donderdag staat het treffen met BATE Borisov in de groepsfase van de Europa League op het programma voor the Gunners. Negentien jaar lang waren de fans van de Londenaren gewend aan een hoger podium, namelijk Champions League-voetbal, maar volgens Arsène Wenger is de charme van de hoogste Europese competitie al jarenlang ver te zoeken.

"Ik vind dat er in de groepsfase (van de Champions League, red.) er niet zoveel interessante wedstrijden meer tussen zitten. Je pikt er nu één of twee wedstrijden uit", wordt de manager van Arsenal geciteerd door verschillende Engelse media. "Het is nu routine, de groepsfase in de Champions League. Kijk naar het publiek, het heeft veel aantrekkingskracht verloren", wijst Wenger naar de teruglopende kijkcijfers in Engeland.

Al jarenlang kampt het miljardenbal met steeds minder kijkers in Engeland en Wenger stelde vorig maand al dat de Premier League qua aantrekkelijkheid de Champions League had ingehaald. De Fransman geeft echter toe dat hij het uitkomen op het allerhoogste Europese podium mist: "Om eerlijk te zijn, ja. Maar ik heb bijna tweehonderd wedstrijden achter de rug in de Champions League, dus ik voel me bevoorrecht."